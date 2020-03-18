Официальный курс гривни догоняет цифры на табло "обменников"

17 марта на межбанковском и наличном валютных рынках продолжалось давление на гривню в связи с повышенным спросом на иностранную валюту.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01.

В связи с высоким спросом на доллары и евро Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Как отмечает Finance.ua, НБУ продавал доллар сначала по 26,99 гривни, затем по 27,10 и 27,15. Но как только он уходил с межбанке - курс снова рос.

Официальный курс гривни ослаб на 53 копейки, установившись на 18 марта на уровне 27,05 гривны за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15.

По данным Finance.ua, на фоне ажиотажа по скупке доллара на межбанке дорожал и наличный рынок, где спреды между куплей-продажей доллара в обменниках достигали 1,2-1,5 гривни.

Владельцы обменников откровенно пользовались недостатком наличной валюты и задирали котировки.

По состоянию на 17:00 на наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 27,19 - 28,60 гривни. Евро покупали по 29,86 гривни, продавали по 31,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,09 - 28,33 гривни, евро - 30,26 - 30,85 гривни.

Средний курс в обменниках составлял: доллар США - 27,66 - 28,44 гривни, евро - 30,11 - 31,06 гривни.

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Экономическая правда