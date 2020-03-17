Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,01 - 27,15 гривни;
Евро - 29,63 - 29,78 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,19 - 28,60 гривни. Евро покупают по 29,86 гривни, продают по 31,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,09 - 28,33 гривни, евро - 30,26 - 30,85 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар США - 27,66 - 28,44 гривни, евро - 30,11 - 31,06 гривни.
Напоминаем:
17 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:30 установились на уровне 27,12 - 27,15 гривни за доллар.
17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.
16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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