Курс валют на 17 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,00 - 27,02 гривни;

Евро - 29,99 - 30,01 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 - 28,36 гривни. Евро покупают по 29,91 гривни, продают по 31,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,94 - 28,86 гривни, евро - 30,43 - 31,52 гривни.

Напоминаем:

16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда