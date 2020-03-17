Курс валют на 17 марта: межбанк, наличный и "черный" рынки
17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,00 - 27,02 гривни;
Евро - 29,99 - 30,01 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 - 28,36 гривни. Евро покупают по 29,91 гривни, продают по 31,45 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,94 - 28,86 гривни, евро - 30,43 - 31,52 гривни.
Напоминаем:
16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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