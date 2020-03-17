НБУ увеличил интервенции: за день продано 300 миллионов долларов для поддержки гривни

Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"На сегодняшний день спрос на валюту превышает предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньший спрос на валюту", - сообщает НБУ.

Национальный банк напоминает, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором.

"Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке", - резюмируют в регуляторе.

Напомним:

Отметим, что на 10 марта официальный курс гривны к доллару составлял 24,92 гривны.

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.

С начала года Нацбанк потратил на поддержку гривны до 1 миллиарда долларов, резервы превышают 25 млрд долларов и достаточные для сглаживания колебаний.

Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. С этой целью 16 марта было продано 238 млн долл.

За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.

Экономическая правда