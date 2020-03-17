Официальный курс: за два дня доллар подорожал на гривну
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 53 копейки, установив его на 18 марта на уровне 27,05 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,72 (на 17 марта - 29,52 гривни).
17 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.
Отметим, что на 10 марта официальный курс гривни к доллару составлял 24,92 гривни.
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Напомним:
17 марта котировки гривни к доллару на закрытии установились на уровне 27,01 - 27,15 гривни за доллар.
17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,98 - 27,01 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 43 копейки, установив его на 17 марта на уровне 26,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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