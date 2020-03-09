Цены на нефть обвалились на 30% — это самое большое падение с 1991 года

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель, до утра котировки Brent составляли 32,6 доллара.

Как подчеркивает издание, это наибольшее падение стоимости нефти после 1991 года, когда шла война в Персидском заливе. По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

В то же время стоимость нефти WTI после открытия торгов 9 марте упала на 27% - до 30 долларов.

Отмечается, что из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не могут.

На фоне падения цен на нефть в понедельник утром резко просели и азиатские рынки: индекс Nikkei упал на 5%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, а австралийский ASX 200 - более чем на 6%.

Напомним:

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.