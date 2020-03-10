Цены на нефть несущественно выросли после масштабного падения

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%, по данным Market Watch на 04:03 котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Майские фьючерсы выросли на 5,08%, до отметки 32,72 доллара

Как отмечает Bloomberg, рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на 10 долларов) в понедельник, когда снижение цен за сутки стало рекордным с 1991 года.

Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК+ в связи с нежеланием России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее. "Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+", — заявил он.

При этом, как сообщает Bloomberg, крупные банки, такие как Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc., допустили дальнейшее снижение котировок.

Напомним:

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК + и распространении коронавируса.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.

9 марта европейские фондовые индексы открылись обвалами на 3-10% - в частности, по состоянию на 11:00 (по Киеву) нидерландский AEX упал 6,85% к закрытию предыдущих торгов, швейцарский SMI - на 3,8%, британский FTSE 100 - на 8,67%, а немецкий DAX - на 7,41%.

Также сообщается, что на фоне падения цен на нефть упала стоимость акций российских компаний на Лондонской фондовой бирже. В частности, по состоянию на 10:45 (по Киеву) бумаги Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.

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