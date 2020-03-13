После резкого падения нефть подорожала на 2%

13 марта нефть подорожала на 2% - инвесторы ожидают повышения спроса и роста добычи.

Об этом сообщает Reuters.

После более чем на 7% в четверг нефть марки Brent по состоянию на 8:50 по Киеву выросла на 75 центов - до 33,97 долларов за баррель.

Подчеркивается, что недельное падение может составить 25%, что является наибольшим снижением с декабря 2008 года, когда эта марка подешевела почти на 26%.

В то же время нефть марки WTI подорожала на 77 центов, или на 2,35%, до 32,24 долларов за баррель. На этой неделе падение индекса WTI может составлять 22%, что также является наибольшим снижением с момента финансового кризиса.

"Поток нефти с низким ценам из Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера, и Объединенных Арабских Эмиратов, усиливает давление на цены после провала договору о поддержке цен с Россией на прошлой неделе", - пишет издание.

"Россия, второй по величине мировой производитель, похоже, не желает вернуться к своей сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Производители нефти встретились с министром энергетики России Александром Новаком в четверг, но не обсуждали возвращение к соглашению, при этом глава "Газпром нефти" заявил о планах увеличить выпуск в апреле.

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Напоминаем:

Стоимость Brent на торгах в Лондоне 10 марта выросла на 6%, по данным Market Watch котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до 40 долларов за баррель.