Обзор рынков: золото подорожало, доходность по облигациям США выросла

Индекс S&P 500 в четверг в США потерял 9,5%, промышленный показатель Dow Jones потерял почти 10%, по состоянию на 7:14 13 марта на Лондонской бирже фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 2,1%, золото подорожало на 0,7%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, инвесторы сомневаются в эффективности шагов на противодействие вспышке коронавируса, поскольку количество случаев заражения вирусом продолжает расти по всому миру.

Банк Японии 13 марта предложил приобрести 1,9 млрд долларов облигаций в внеплановой операции.

В то же время Банк Южной Кореи заявил, что внимательно следит за рынками облигаций и будет принимать меры, если сочтет это необходимым, а Европейский центробанк уменьшил ограничения в капитале и увеличил ликвидность.

Также сообщается, что индекс волатильности Hang Seng увеличился на 29%, более чем вдвое за эту неделю, а индекс волатильности JPMorgan G7 на этой неделе увеличился на 55%.

Перед тем как восстановиться, биткоин в четверг упал ниже 5000 долларов.

"Все хотят пойти на наличку", - заявила руководитель исследовательской группы в Union Bancaire Privee Киран Калдер.

Отмечается, что японский индекс Topix упал на 5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 4,4%. Фьючерсы на FTSE 100 выросли на 2,6%, фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на 0,4%.

При этом доходность по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 5 базисных пунктов до 0,85%, а золото подорожало на 0,7% до 1587 долларов за унцию.

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Напомним:

Обострение ситуации с коронавирусом 12 марта стало причиной крупнейшего обвала индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

Фондовые индексы стран Западной Европы упали до минимума с февраля 2016 года в четверг по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые разочаровали инвесторов; торги в США останавливали второй раз на этой неделе.

Самый длинный в истории "бычий рынок", который начался в США 9 марта 2009 года, завершился. 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22, S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38,

Как заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, из-за коронавируса Европу ожидает экономический шок 2008 года, если страны ЕС не примут срочных мер в ответ на распространение вируса.

Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.