В компании Бахматюка опровергают информацию о препятствовании взысканию имущества

В группе компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" назвали недостоверной информацию, распространенную НБУ, о препятствовании сотрудниками "Птицефабрики "Киевская" работникам Государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Там присутствовали только работники предприятия ПНВК "Интербизнес". В настоящее время производством яйца на базе птичников птицефабрики "Киевская" занимается агрохолдинг "Авангард", в состав которого и входит это предприятие.

Работники ГИС (государственной исполнительной службы) пытались проникнуть на территорию, где осуществляет хозяйственную деятельность юридическое лицо, не являющееся должником, а соответственно, не является стороной исполнительного производства", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что при таких условиях принудительное проникновение является незаконным.

"Отсутствие соответствующего постановления суда на проникновение в постороннее юридическое лицо признал на камеру один из представителей ГИС.

Ситуация абсурдна - работники ГИС пришли просто не по тому адресу, на другое предприятие, и тем не менее продолжили проводить исполнительные действия с нарушением закона: только одно должностное лицо ГИС предъявило удостоверение, другие лица даже не представились", - подчеркнули в "Укрлендфарминге".

Компания отмечает, что Нацбанк в своем заявлении не упоминает о том, что работники ГИС пытались попасть в производственную зону, которая находится под действием особого карантинного режима из-за угрозы распространения птичьего гриппа в Украине.

"Об этом сотрудников ГИС предупредил как главный врач ветеринарной медицины хозяйства, так и присутствовавший на месте событий государственный ветврач. Фактически работники ГИС, зная о сложной эпизоотической ситуации, умышленно совершали действия, которые нарушали нормы ветеринарно-санитарного законодательства", - говорится в заявлении.

В компании также заявили о политической составляющей ситуации.

"Но важнее политическая составляющая, и здесь мы бы хотели подчеркнуть на следующем ключевом вопросе: какова выгода государству от принудительных описаний, конфискаций, продаж имущества работающихпредприятий, которые платят налоги и декларируют готовность мирного добровольного урегулирования выплаты задолженности?

Аукционы по продаже залоговых активов, которые проводит Фонд гарантирования вкладов по требованию НБУ, приносят государству обычно несущественные суммы - реальные активы с высокой рыночной стоимостью продаются с дисконтом, который составляет до 99% от стоимости. Фактически это мародерство, когда на этих активах зарабатывают спекулянты и теряет государство", - заявили в пресс-службе.

В компании приводят пример продажи активов VAB банка Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционе за 234 млн грн.

"Мы предлагали и предлагаем полную выплату через механизмы реструктуризации задолженности в сумме 8 млрд грн, которая возникла в результате финансового кризиса 2014 года и действий НБУ, которые еще, уверены, будут осуждены законом. Вместо этого государство получило в 34 раза меньшую сумму.

Если НБУ считает, что государству нужны какие-то курятники, а не реальные поступления в бюджет - они получат курятники. Так проще для нас. Но очевидно так хуже для государства. Если НБУ руководствуется государственными интересами - мы готовы к диалогу. Мы всегда декларировали готовность добровольного урегулирования вопросов задолженности, ведь это в общих интересах как государства, так и бизнеса", - подчеркнули в "Укрлендфарминг".

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Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Напомним:

В НБУ заявили, что подконтрольное Олегу Бахматюку предприятие "Киевская птицефабрика" намеренно препятствует взысканию залогового имущества, средства от продажи которого должны пойти на погашение долга банка "Финансовая инициатива" по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн.

22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".