НБУ пытается взыскать залоговое имущество птицефабрики Бахматюка, охрана не пускает
Подконтрольное Олегу Бахматюку предприятие "Киевская птицефабрика" намеренно препятствует взысканию залогового имущества, средства от продажи которого должны пойти на погашение долга банка "Финансовая инициатива" по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Предприятие предоставило имущество птицефабрики общей площадью 126,6 тыс. кв. м Национальному банку в залог в 2014 году. Поскольку заемщик прекратил обслуживание кредита рефинансирования, НБУ начал процесс судебного взыскания долга.
18 ноября 2019 года Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл производство по выполнению приказа Хозяйственного суда Киевской области о взыскании залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что охрана и должностные лица птицефабрики не допустили государственного исполнителя на ее территорию для описи и ареста имущества 30 января и 5 марта 2020 года.
"5 марта на место событий вызвали полицию, чтобы зарегистрировать факт препятствования совершению исполнительных действий для дальнейшего составления протокола об административном правонарушении", - заявили в НБУ.
"Вышеупомянутое и другие предприятия Олега Бахматюка продолжают намеренно не выполнять решения судов и препятствовать действиям государственных исполнителей, грубо нарушая законодательство Украины", - подчеркнули в центробанке.
В Нацбанке напомнили, что объем задолженности двух банков Бахматюка - "Финансовая инициатива" и VAB Банка - по кредитам рефинансирования составляет 10,6 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов 30 января получил повторное обращение от Олега Бахматюка с предложением возобновить переговоры по урегулированию задолженности по кредитным портфелям VAB банка и банка "Финансовая инициатива" перед Фондом и НБУ, фонд сейчас изучает предложение.
Об этом пресс-служба Фонда сообщила "Українським Новинам".
В Фонде гарантирования вкладов отметили, что в последние годы Олег Бахматюк неоднократно обращался с предложениями о добровольном урегулировании задолженности перед Фондом и НБУ, в частности в октябре 2019 года поступило предложение о погашении 8 млрд гривен в течение 7 лет в пользу Фонда и Нацбанка.
"Окончательного решения о приемлемости или неприемлемости этого предложения Фондом не принималось, поскольку это требует глубокого анализа альтернативных сценариев погашения задолженности и возможных денежных потоков, а также определения механизмов для осуществления погашения", - заявили в Фонде.
В предложении Бахматюка говорится, что в настоящее время проводится анализ финансовых возможностей группы компаний "Укрлендфарминг" погасить задолженность в кратчайшие сроки, после чего будет предоставлено предложение по конкретным суммам и срокам.
"Для принятия Фондом решения по этому предложению обязательными этапами остаются оценка альтернативных сценариев и способности погашения предложенных сумм и сроков", - говорится в сообщении.
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Напомним:
22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.
Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".
Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".
Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.
Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.
Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.
В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.
В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.
Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.
Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.
Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".
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