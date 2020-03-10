АМКУ ожидает падения цен на бензин в украинских АЗС

Учитывая обвал цен на нефть Антимонопольный комитет будет тщательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное.

Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место", - сообщается в заяве.

В АМКУ заявляют, что уровень розничных цен должен соответствовать внешний конъюнктуре.

"... цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелировать с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - резюмируют в комитете.

Напомним:

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.

Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell) на решение о взыскании с нее 79,4 млн гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета.