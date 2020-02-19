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АЗС Shell проиграло АМКУ апелляцию по штрафу на 79 миллионов

Среда, 19 февраля 2020, 17:24
 

Северный апелляционный хозсуд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell) на решение о взыскании с нее 79,4 млн гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на решение суда от 10 февраля.

Как сообщалось, штраф был наложен на "Альянс Холдинг" в октябре 2016 вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по величине штраф после ОККО и WOG.

"Альянс Холдинг" пытался оспорить решение АМКУ в суде. Процесс длился три года, в результате в ноябре 2019 года Верховный суд окончательно отклонил иск компании.

Напомним:

В августе 2019 года суд первой инстанции постановил взыскать с компании 79 млн грн, а это решение подтвердил апелляционный суд, после чего решение вступило в законную силу с 10 февраля 2020 года. Это открывает возможность для принудительного взыскания средств или ареста имущества.

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ТЭК Shell

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