Падение цен на нефть: курс российского рубля упал до четырехлетнего минимума

На фоне падения цен на нефть на 30% европейские фондовые индексы существенно падают в начале торгов, ведущие мировые валюты преодолели четырехлетние максимумы по отношению к российскому рублю.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что курс доллара составлял 74 рубля за доллар, курс евро - 84 рубля за евро. По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 11:25 курс доллара достигал отметки 74,02 рубля за доллар (это максимум с конца февраля 2016 года), курс евро - превысил уровень 84 рубля за евро (также обновив 4-летний максимум).

Из-за падения рубля Банк России прекратил покупку валюты в течение 30 дней. В Центробанке заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.

В Минфине РФ заявили, что при цене нефти 25-30 долларов средств Фонда национального благосостояния хватит на 6-10 лет.

Как отмечает Bloomberg, российский рубль стал лидером снижения среди валют развивающихся рынков, потеряв по отношению к доллару более 7%. Около 4% потеряли в цене рэнд ЮАР и малазийский рингитт. Другие валюты развивающихся стран подешевели в пределах 1%.

Подчеркивается, что 9 марта европейские фондовые индексы открылись обвалами на 3-10% - в частности, по состоянию на 11:00 (по Киеву) нидерландский AEX упал 6,85% к закрытию предыдущих торгов, швейцарский SMI - на 3,8%, британский FTSE 100 - на 8,67%, а немецкий DAX - на 7,41%.

Также сообщается, что на фоне падения цен на нефть упала стоимость акций российских компаний на Лондонской фондовой бирже. В частности, по состоянию на 10:45 (по Киеву) бумаги Сбербанка упали на 26,3%, "Лукойла" - 24,4%, ВТБ - на 18,5%, "Роснефти" - на 22,5%, "Газпрома" - на 18%.

По словам аналитика рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, падение цен на нефть до 30 долларов грозит РФ бюджетным дефицитом и девальвацией.

Напомним:

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.