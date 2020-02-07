Новости 7 февраля: экспорт электроэнергии, земельные правки, нефть и газ

О земельных правках. Глава фракции "Слуга народ" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в середине апреля будет голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. За последние сутки Рада прошла 216 земельных поправок из 4 тысяч.

Об экспорте электроэнергии. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и комуслуг, закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на передачу.

О нефте и газе. В 2019-м году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство недовольно работой "Нафтогаза" по добыче газа.

О коронавирусе. Существует риск того, что вспышка китайского коронавируса будет иметь долгосрочные последствия для украинской экономики и приведет к сокращению экспорта и снижению привлекательности долговых ценных бумаг.

О росте ВВП. Потребительская инфляция большую часть 2020 будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п., в то же время экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

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