Регулятор закрепил обязательства по плате за передачу для экспортеров электроэнергии
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и комуслуг, закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на передачу.
Соответствующее постановление принято на заседании Комиссии 7 февраля, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы ничего нового не вводим. Плата есть, мы уточняем положение Кодекса. Никто экспортеров не освобождает от тарифа. К нам обратились те, кто увидел технические недостатки в документах, мы их устраняем", - прокомментировал решение глава комиссии Валерий Тарасюк.
Отмечается, что за утверждение изменений в Кодекс системы передачи проголосовали 5 из 6 присутствующих на заседании членов НКРЭКУ.
По словам заместителя главы правления оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" Андрея Немировского, документ "абсолютно ничего не меняет" в логике функционирования рынка электрической энергии, поскольку необходимость оплаты экспортерами тарифа на передачу была заложена как в законе о рынке, так и в подзаконных актах.
Напомним:
Издание "Наші гроші" сообщило, что Антимонопольный комитет на заседании 30 января отказался согласовать проект постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи", который был направлен на распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии. Глава АМКУ опроверг эту информацию.
В то же время Секретариат Энергетического сообщества рекомендовал НКРЭКУ не утверждать изменения в "Кодекс системы передачи", которые предусматривают распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии.
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