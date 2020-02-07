За сутки Рада прошла 216 земельных поправок из 4 тысяч

Верховная Рада с 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Утром 7 февраля депутаты "Слуги народа" дежурили у трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции, которое частично произошло в четверг.

6-го февраля парламент рассмотрел 184 поправки в закон о земельной реформе, при этом поддержал только одну.

Сегодня депутаты с самого утра голосовали только за правки, а также прослушали премьера на "Часе правительства".

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок.

Комитет поддержал только 9 из них.

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Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Экономическая правда