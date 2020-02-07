В 2019-м году Украина добыла меньше газа и больше нефти

В 2019-м году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В 2019-м году в Украине было добыто 20,7 млрд куб. м газа (в 2018-м году - 21,0 млрд куб. м).

Предприятие группы Нафтогаз АО "Укргаздобыча" (УГВ) добыло 14,9 млрд куб. м газа (70,9% от общего объема добычи в Украине) - общий объем добычи сократился на 600 млн куб. м (3,9%) по сравнению с 2018 годом.

Сокращение добычи газа Укргаздобычи связано с естественным падением на основных месторождениях, которое в 2019 году составило около 1,5 млрд куб. м.

Также предприятия группы Нафтогаз в 2019 году увеличили добычу нефти и конденсата на 5,7% - с 1,89 млн тонн до 1,99 млн тонн.

ПАО "Укрнафта" (на 50% + 1 принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", другие части Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову) увеличило добычу нефти и конденсата на 4,8% - с 1,45 млн тонн до 1,52 млн тонн. АО "Укргаздобыча" увеличило добычу на 6,6% - с 446,7 тыс. тонн до 478,2 тыс. тонн.

Частные добытчики сократили добычу нефти и конденсата на 39% - с 214,9 тыс. тонн до 135,4 тыс. тонн.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2019 году в Украине потребили 10,86 млн тонн нефтепродуктов. Импорт нефтепродуктов в 2018 году составил 8,43 млн тонн.

Напомним:

Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа.

В 2019 году импорт природного газа в Украину за год вырос на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ выросли на 3% - до 89,6 куб. м, (по сравнению с 2018-м годом).

В июле 2019 года "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине.

До этого руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что стратегию 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубометров в год, невозможно реализовать.

Экономическая правда