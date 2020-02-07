Арахамия ожидает принятие земельной реформы в апреле

Верховная Рада в середине апреля будет голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Украинский парламент будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля,

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля", - сказал Арахамия в кулуарах Рады в пятницу.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также заявил, что фракцию не устраивает темп прохождения правок Радой.

"Мы вчера посчитали приблизительно и вышло от трех до пяти пленарных недель. Мы последовательно заявляем, что нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", - сказал Корниенко.

Напомним:

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Верховная Рада с 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Экономическая правда