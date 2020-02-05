В четверг Раду ждет "земельная ночь" — Арахамия

Верховная Рада будет рассматривать законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в четверг, ожидается, что голосование продлится до 3-4 часов утра.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире Эспрессо.

"На этой неделе мы готовы голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы.

У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим.... Мы называем это "земельной ночью", - сказал он.

Глава фракции заявил, что депутаты точно не успеют проголосовать за один день.

Также Арахамия рассказал, что ожидает блокирования трибуны и митинги.

О том, как проходило голосование законопроекта в первом чтении, и что изменилось ко второму чтению читайте скоро в материале "Экономической правды".

Напомним:

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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Экономическая правда