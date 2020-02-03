Минцифра запустило государственную IT-компанию DIIA

Министерство цифровой трансформации запустило собственную IТ-компанию DIIA Company.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы уже провели первый брифинг с командой PM, Team lead, iOS и Android-разработчиков. А также начали работу над амбициозными целями:

- за один год оцифровать топовые административные услуги

- за пять лет создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца.

В министерстве сообщают, что благодаря своей команде будут обеспечивать необходимую скорость создания электронных услуг для достижения цели Минцифры - до 2024 года обеспечить 100-процентную доступность публичных услуг гражданам и бизнесу онлайн.

Также заявляется, что набор в новую компанию министерства продолжается.

Напомним:

В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

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