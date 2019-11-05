На "государство в смартфоне" не заложили средств в госбюджет
В проект госбюджета на приложение и портал государственных услуг "Дія", а также на обучение цифровым навыками не было заложено средств.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - заявил Федоров.
По словам министра, его команда будет надеяться на волонтеров, бизнес и собственную эффективность.
"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - резюмировал Федоров.
Рекомендуем почитать: Сервис без чиновников. Как будет выглядеть и работать "государство в смартфоне" Зеленского
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua