Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня на заседании правительства поддержали внедрение эксперимента: во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение Дія", - написал он.

Напомним:

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

После внедрения приложения "Дія" на практике это будет значить, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта.

Экономическая правда