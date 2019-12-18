Кабмин введет электронные ученические и студенческие билеты с сентября 2020 года.
Среда, 18 декабря 2019, 13:17
Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
Воспользоваться ими можно будет через мобильное приложение "ДіЯ", которое уже работает с понедельника в бета-версии.
Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы.
Отмечается, что бумажные документы тоже будут действовать.
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Экономическая правда:
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