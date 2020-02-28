С марта в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" заработают кредитные гарантии

С 1 марта программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет включать дополнительную опцию - кредитные гарантии, которые позволят решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"С помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания.

Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и кроме идеи не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности.

...Конечно, в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что будет покрывать до 50% его кредита по программе", - объяснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

По состоянию на 26 февраля 2020 года Фонд развития предпринимательства, который управляет программой "Доступные кредиты 5-7-9%", согласовал проект Договора о предоставлении частичных кредитных гарантий со всеми действующими уполномоченными банками ( "Укрэксимбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк) и в ближайшее время планирует их подписать.

В Минфине сообщают, что один из банков уже подписал договор с Фондом, другие банки - на очереди.

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Напомним:

В течение первой половины февраля государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 миллионов гривен.

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

5 банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки.

Экономическая правда