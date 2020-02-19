Кабмин создал Координационный центр по вопросам промышленности
Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам промышленности, цель которого решения проблем отрасли и предотвращения кризисных ситуаций.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Правительство создаст новые рабочие места и обеспечит рост промышленного производства. Для этого мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности, который будет работать под моим руководством", - пишет премьер.
В состав Координационного центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минекоенерго, ГНС, ГТС и Госстата.
Отмечается, что цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения актуальных проблем отрасли.
Напомним:
В 2019-м году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.
В декабре прошлого года Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности.
Как объясняет Минэкономики, промышленность сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривни и дополнительных санкций от РФ.
По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.
Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.
Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ожидает от правительства создания новой должности или отдельного органа, который будет заниматься развитием промышленности.
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