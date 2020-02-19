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Кабмин создал Координационный центр по вопросам промышленности

Среда, 19 февраля 2020, 12:33
 

Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам промышленности, цель которого решения проблем отрасли и предотвращения кризисных ситуаций.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство создаст новые рабочие места и обеспечит рост промышленного производства. Для этого мы создаем Координационный центр по вопросам промышленности, который будет работать под моим руководством", - пишет премьер.

В состав Координационного центра вошли представители Минфина, Мининфраструктуры, Минекоенерго, ГНС, ГТС и Госстата.

Отмечается, что цель правительства - усилить сотрудничество между представителями промышленности и органов государственной власти для решения актуальных проблем отрасли.

Напомним:

В 2019-м году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

В декабре прошлого года Минэкономики создало штаб для борьбы с падением промышленности.

Как объясняет Минэкономики, промышленность сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривни и дополнительных санкций от РФ.

По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что ожидает от правительства создания новой должности или отдельного органа, который будет заниматься развитием промышленности.

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промышленность правительство

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