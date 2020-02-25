Новости 25 февраля: госшахты, инвестиции, экспорт сельхозпродукции

О госшахтах. Президент Владимир Зеленский предложил компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, и в случае необходимости, готов оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова не планирует участвовать в приватизации "Центрэнерго" и убыточных государственных шахт, заявил гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко.

Об инвестициях. В 4 квартале 2019 года капитальные инвестиции выросли на 21,2% (до 4 квартала 2018 года), в целом по результатам 2019 года рост освоенных капитальных инвестиций составил 15,5%.

Об экспорте сельхозпродукции. Украина увеличила экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3% - в январе 2020 года на внешние рынки поставили продукции АПК и пищевой промышленности на сумму 2 млрд долларов.

О трансформации угольной отрасли. Президент Владимир Зеленский поручил создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем.

Об импорте угля и электроэнергии. Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.