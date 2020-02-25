Зеленский предлагает компании Ахметова приватизировать неприбыльные шахты и обещает "поговорить с АМКУ"

Президент Владимир Зеленский предложил компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, и в случае необходимости, готов оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.

Об этом он заявил во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.

"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК - ЭП) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?".

Не услышав внятного ответа Зеленский продолжил:

"Если вы не готовы, и АМКУ будет против, я с ними поговорю - они будут "за", - заверил президент.

Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.

"А если не найдете..." - Зеленский показал красноречивый жест (см.фото).

Экономическая правда