В 4 квартале 2019 года капитальные инвестиции выросли на 21,2% — министр

В 4 квартале 2019 года капитальные инвестиции выросли на 21,2% (до 4 квартала 2018 года), в целом по результатам 2019 года рост освоенных капитальных инвестиций составил 15,5%.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Благодаря чему мы имеем такие показатели? Продолжается реформирование экономики, снижаются инвестиционные риски, повышается инвестиционная привлекательность. Цифры - подтверждение, что это действительно так", - написал министр.

Он отметил, что собственные средства предприятий в 2019 году были основным источником финансирования капитальных инвестиций и обеспечили наибольший вклад в их рост.

"Это поддерживалось позитивными финансовыми результатами в предыдущих периодах и активным процессом модернизации предприятий, который проходил во многих видах добывающей и перерабатывающей промышленности", - пояснил Милованов.

"Капитальные инвестиции важны, ведь это фундамент для развития предприятий и страны в целом. Это та перестройка, "вторая жизнь", которую должны получить наши украинские изношенные до 60% основные средства производства", - добавил он.

Экономическая правда