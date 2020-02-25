"ДТЭК" Ахметова не планирует участвовать в приватизации госшахт

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова не планирует участвовать в приватизации "Центрэнерго" и убыточных государственных шахт.

Об этом заявил гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко после совещания работников угольной отрасли в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Если вы не готовы и АМКУ, как вы говорите, будет против - я с ними поговорю и будут за", - сказал Зеленский.

По его словам, холдинг должен помочь государству найти сильных инвесторов, которые могут приватизировать государственные шахты.

"У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет - развитие в "зеленой" генерации, поэтому мы не будем участвовать в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны прийти в отрасль", - в свою очередь заявил Тимченко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский предложил энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова, приватизировать неприбыльные шахты, и готов в случае необходимости, оказать содействие решению вопроса с Антимонопольным комитетом.