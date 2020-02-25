Медиахолдинги просят Зеленского не вмешиваться в блокировку спутниковых каналов

1+1 медиа и Медиа Группа Украина призвали президента Владимира Зеленского не вводить мораторий на блокировку спутниковых каналов и выслушать позиции всех сторон.

Об этом сообщают пресс-службы медиахолдингов.

В 1+1 media (1+1, 2+2, Униан и др) удивлены просьбой парламента о введении моратория на блокировку именно сейчас, и просят Зеленского прислушаться к аргументам медиагрупп и правообладателей.

"Начиная с 2017 года, медиагруппы регулярно информировали о планах по кодированию телеканалов и неоднократно обращали на это внимание ответственных государственных учреждений.



С сентября 2019 было развернуто масштабную информационную кампанию среди населения, а спутниковые платформы позаботились о доставке тюнеров в необходимом количестве.

... Долгие годы качественный телевизионный контент был доступен для просмотра через спутниковый сигнал бесплатно из-за неправомерных действий пиратских сервисов и отдельных лиц, которые нелегально получали доступ к каналам, закодированных устаревшей системой кодирования", - говорится в сообщении.

Также в медиахолдинге отмечают, что кодирование не предусматривает обратной технической возможности - большинство каналов изменили модуляцию сигнала на DVBS2, после чего 50-70% спутниковых абонентов даже после декодирования сигнала не будуть иметь технической возможности принять его.

В Медиа Группе Украина (Украина, Индиго ТВ, Футбол 1,2,3, Нло ТВ) считают, что кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логичный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка, который происходит во всем мире.

Также там напоминают, что медиахолдинг оставляет незакодированным спутниковый сигнал телеканала "Украина 24", который будет доступен на всей территории страны

"Призывая "ввести мораторий", народные избранники предлагают совершить необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность коммерческих субъектов.

Примерно также можно было бы поступить, предложив мобильным операторам предоставлять свои услуги бесплатно, причем только части пользователей", - сообщает пресс-служба.

Напомним:

21-го февраля Верховная Рада поддержала запрос депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного к президенту о введении моратория на кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Позже стало известно, что еще 5 каналов закодируют спутниковый сигнал в конце февраля

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.