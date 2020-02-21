Уряд за декілька тижнів оновить макропрогноз — прем'єр

Кабінет міністрів планує оновити макропрогноз протягом декількох тижнів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Природно, макропрогноз треба переглядати. Міністерство економіки вже над цим працює, і, я гадаю, що в найближчі декілька тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом на цей рік", - сказав він.

"Коли робився минулий макропрогноз, у нас не було інформації, чи буде у нас новий контракт (на транзит газу з РФ - ЕП), чи не буде. А це істотно впливає на макроекономічну ситуацію.

...Навіть коронавірус, як явище, впливає серйозну на економіку і може бути підставою для перегляду макропрогнозу", - заявляє Гончарук.

Нагадуємо:

Восени 2019-го року Мінекономіки підготувало два сценарії щодо інфляції на наступні 3 роки, згідно з базовим прогнозом, інфляція у 2022 році становитиме 5,1%, з оптимістичним - 5,0%.



За базовим прознозом зростання реального обсягу ВВП зросте на 3,7%у 2020 році, 3,8% у 2021 році та 4,1% у 2022 році; за оптимістичним - на 4,8% у 2020 році, 5,5% у 2021 році та 6,5% у 2022 році;

