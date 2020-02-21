Правительство через несколько недель обновит макропрогноз — премьер

Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде в пятницу.

"Естественно, макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже этим занимается, и, я думаю, что в ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год", - сказал он.

"Когда делался прошлый макропрогноз, у нас не было информации, например, будет ли у нас новый контракт (на транзит газа из РФ - ЭП). А это существенно влияет на макроэкономическую ситуацию.

...Даже коронавирус, как явление, влияет серьезно на экономику и может быть основанием для пересмотра макропрогноза ", - заявляет Гончарук.

Напомним:

Осенью 2019-го, Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие 3 года, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 5,1%, согласно оптимистическому - 5,0%.

По базовому прознозу реальный объем ВВП вырастет на 3,7% в 2020 году, 3,8% в 2021 году и 4,1% в 2022 году; по оптимистическому - на 4,8% в 2020 году, 5,5% в 2021 году и 6,5% в 2022 году;