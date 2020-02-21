СБУ заблокировала более 30 незаконных онлайн казино

Служба безопасности заблокировала деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты по кибербезопасности и следователи СБУ проверили ряд интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения законов Украины.

По материалам СБУ, Национальная комиссия, регулирующая сферы связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные незаконные веб-ресурсы.

По делу продолжается досудебное расследование.

Напомним:

Постановлением от 14 февраля 2020 Днепровский районный суд города Киева обязал интернет-провайдеров разблокировать работу сайтов компании Favbet.

Печерский райсуд Киева 27 января принял решение о запрете доступа к игорным площадкам, среди которых, в частности, сайты букмекерских контор Favorit, 1XBet, PariMatch и других онлайн-казино.

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Также прокуратура сообщает, что через веб-сайты "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.

22 января СМИ сообщали об обысках в офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт".

Впоследствии сама компания опровергла эти заявления, обвинив российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в информационной атаке.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

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