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Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit и других онлайн-казино

Вторник, 11 февраля 2020, 17:58
 

Печерский райсуд Киева 27 января принял решение о запрете доступа к игорным площадкам, среди которых, в частности, сайты букмекерских контор Favorit, 1XBet, PariMatch и других онлайн-казино.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Суд принял "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов".

Уголовное производство, в рамках которого наложили арест, расследуется по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч.2 ст.200 (подделка документов), ч.2 ст.209 (отмывание денег).

Список ресурсов, к которым должен быть запрещен доступ:

https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https: // theworldnews.net;

Веб-ресурс:

Реєстратор доменного ім’я:

parimathc.com

www.godaddy.com

lxslot.com

www.gandi.net

triumphcasino.com

www.godaddy.com

favorit.com.ua

ua.imena

lxbetua.com

www.godaddy.com

parimtach.com

www.register.com

finbet.bet

http://www.godaddy.com

casino.flint.bet

www.godaddy.com

bazabet.com.ua

ua.imena

vulkanstars.com

www.moniker.com

xcasino68.com

www.internet.bs

zolotoloto.com

www.pananamews.com

nostalgycasino.com

www.godaddy.com

vipnetgame.com

http://www.godaddy.com

cosmolot.com.ua

www.imena.ua

eldorado24.com

www.moniker.com

goxbet.com

www.namecheap.com

gmslots.com

www.moniker.com

slotclub.casino

www.godaddy.com

kozakov.com.ua

www.imena.ua

casinomoney.com.ua

hostpro.ua

xcasino57.com

www.intenet.bs

slotor.com

Privacy Protect, LLC

slotclub.casino

www.godaddy.com

pmcasinowin.com

www.godaddy.com

joykasino.net

www.moniker.com

gmsdeluxe.com

www.moniker.com

grand-casino.com

networksolutions.com

gruppirovka.casino

www.namecheap.com

wulkan777.com

www.godaddy.com

777originals.com

www.godaddy.com

bosscasino.com

www.godaddy.com

admiral777.com

www.moniker.com

bitcoinplay.io

www.godaddy.com

vulkan24club.com

www.moniker.com

vdeluxe.net

www.moniker.com

vulkanslot.com

www.reg.ru

vulkanroyal.com

www.moniker.com

elslots.com

www.moniker.com

slotoking.com

www.godaddy.com

crystalslot.com

www.reg.ru

maxbetslots.com

www.moniker.com

nikebets.com

www.godaddy.com

oligarhcasino.com

www.godaddy.com

pointloto.com

www.publicdomainregistry.com

slotozal.com

www.moniker.com

pharaonbet.com

www.moniker.com

Напомним:

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Также прокуратура сообщает, что через веб-сайты "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.

22 января СМИ сообщали об обысках в офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт".

Впоследствии сама компания опровергла эти заявления, обвинив российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в информационной атаке.

20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации.

Рекомендуем почитать: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

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игорный бизнес НКРСИ

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