Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit и других онлайн-казино

Печерский райсуд Киева 27 января принял решение о запрете доступа к игорным площадкам, среди которых, в частности, сайты букмекерских контор Favorit, 1XBet, PariMatch и других онлайн-казино.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Суд принял "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов".

Уголовное производство, в рамках которого наложили арест, расследуется по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч.2 ст.200 (подделка документов), ч.2 ст.209 (отмывание денег).

Список ресурсов, к которым должен быть запрещен доступ:

https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https: // theworldnews.net;

Веб-ресурс: Реєстратор доменного ім’я: parimathc.com www.godaddy.com lxslot.com www.gandi.net triumphcasino.com www.godaddy.com favorit.com.ua ua.imena lxbetua.com www.godaddy.com parimtach.com www.register.com finbet.bet http://www.godaddy.com casino.flint.bet www.godaddy.com bazabet.com.ua ua.imena vulkanstars.com www.moniker.com xcasino68.com www.internet.bs zolotoloto.com www.pananamews.com nostalgycasino.com www.godaddy.com vipnetgame.com http://www.godaddy.com cosmolot.com.ua www.imena.ua eldorado24.com www.moniker.com goxbet.com www.namecheap.com gmslots.com www.moniker.com slotclub.casino www.godaddy.com kozakov.com.ua www.imena.ua casinomoney.com.ua hostpro.ua xcasino57.com www.intenet.bs slotor.com Privacy Protect, LLC slotclub.casino www.godaddy.com pmcasinowin.com www.godaddy.com joykasino.net www.moniker.com gmsdeluxe.com www.moniker.com grand-casino.com networksolutions.com gruppirovka.casino www.namecheap.com wulkan777.com www.godaddy.com 777originals.com www.godaddy.com bosscasino.com www.godaddy.com admiral777.com www.moniker.com bitcoinplay.io www.godaddy.com vulkan24club.com www.moniker.com vdeluxe.net www.moniker.com vulkanslot.com www.reg.ru vulkanroyal.com www.moniker.com elslots.com www.moniker.com slotoking.com www.godaddy.com crystalslot.com www.reg.ru maxbetslots.com www.moniker.com nikebets.com www.godaddy.com oligarhcasino.com www.godaddy.com pointloto.com www.publicdomainregistry.com slotozal.com www.moniker.com pharaonbet.com www.moniker.com

Напомним:

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Также прокуратура сообщает, что через веб-сайты "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.

22 января СМИ сообщали об обысках в офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт".

Впоследствии сама компания опровергла эти заявления, обвинив российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в информационной атаке.

20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", – добавил Гончарук.

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации.

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