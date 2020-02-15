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Cуд восстановил деятельность сайтов Favbet

Суббота, 15 февраля 2020, 10:00
 
Источник: Капитал

Постановлением от 14 февраля 2020 Днепровский районный суд города Киева обязал интернет-провайдеров разблокировать работу сайтов компании Favbet. 

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней с момента его провозглашения.

Напомним:

Печерский райсуд Киева 27 января принял решение о запрете доступа к игорным площадкам, среди которых, в частности, сайты букмекерских контор Favorit, 1XBet, PariMatch и других онлайн-казино.

23 января Киевская местная прокуратура провела обыски в офисных помещениях "Фаворит спорт" и по месту жительства работников.

Расследование установило, что группа лиц под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Также прокуратура сообщает, что через веб-сайты "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности работы ставки на спортивные события.

22 января СМИ сообщали об обысках в офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт".

Впоследствии сама компания опровергла эти заявления, обвинив российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в информационной атаке.

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суд игорный бизнес

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