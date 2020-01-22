В букмекерской компании "Фаворит Спорт" проходят обыски — СМИ

В офисах беттинговой компании "Фаворит Спорт"проходят обыски.

Об этом AIN.UA стало известно из источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что обыски проводятся также в домах сотрудников. О причинах обысков пока неизвестно.

В самой компании подтвердили, что на данный момент точки приема ставок Фаворит Спорт закрыты из-за действий правоохранительных органов.

Сообщение об этом передает Facebook-бот компании, во время запроса о выплате.

Напомним:

16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации