В "Нафтогазе" исправили Гончарука, и напомнили, благодаря чему был подписан газовый контракт

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил, что новый контракт на транзит стал возможным, не из-за действий правительства, а из-за исков "Нафтогаза" против "Газпрома".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это не цена на газ (без транзита) была бы выше в 3-4 раза, а тариф на транспортировку, который является лишь одной из составляющих (причем не самой большой) общей цены", - пишет Витренко, апеллируя к сегодняшнему выступлению Гончарука.

Также топ-менеджер "Нафтогаза" в очередной раз подчеркнул, что роль правительства в достижении договоренностей с "Газпромом" не является определяющей.

"Заключение нового контракта на транзит стало возможным прежде всего не из-за действий правительства, а потому, что мы фактически обменяли иски в арбитраже против Газпрома на новый контракт.

К искам против Газпрома правительство никакого отношения не имел. Это я для того, чтобы не было никаких иллюзий на этот счет.

И как правительство отблагодарило тех, кто это реально сделал то, что правительство показывает как свое основное достижение?"- спрашивает Витренко.

Ранее на отчете перед парламентом премьер-министр Гончарук заявил:

"Если бы этот договор (газовое соглашение на транзит с РФ - ЭП) не был подписан, цена на газ по отдельным подсчетам могла быть в 3-4 раза выше, чем есть сейчас".

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Напомним:

Вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым открыт - эффективность компания очевидна, но к "Нафтогазу" есть много претензий, заявил премьер Алексей Гончарук.

Коболев заявил, что заинтересован в продолжении своего контракта, но хочет понять, какие будут новые правила управления госкомпаниями.

Ранее президент Владимир Зеленский намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Недавно глава НАК "Нафтогаз" Коболев провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода группы "Нафтогаз" на IPO и получил положительный отзыв.