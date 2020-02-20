Законопроект о рынке земли: Рада рассмотрела более 1 тысячи поправок

Верховная Рада продолжает рассмотрение поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли, уже рассмотрели 1049 поправок из 4018 законопроекта.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что по результатам голосования на утреннем засиданнни все рассмотренные поправки, на которых настаивали авторы, были отклонены.

Рассмотрение поправок продолжат на вечернем пленарном заседании.

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Напомним:

Верховная Рада 18 февраля, продолжила рассмотрение во втором чтении закнопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельхозназначения", за вторник рассмотрели более 260 поправок.

Верховная Рада вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении, по состоянию на день 18-го февраля было рассмотрено 339 поправок.

5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Экономическая правда