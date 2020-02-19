Стало известно когда на продажу выставят мощности "Укрспирта"

Министерство экономики планирует передать на приватизацию первые 36 предприятий ГП "Укрспирт" до 15 мая 2019-го года, остальные 5 - до 16 июня, предприятия концерна "Укрспирт" - до 1 июля.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Фонд госимущества, в свою очередь, подготовит предприятия к продаже и выставит их на аукционы через платформу ProZorro.Продажи", - отметил Высоцкий.

Он также отметил, что частный бизнес с 1 июля 2020 сможет получить лицензию на производство спирта.

В.и.о директора "Укрспирт" Сергей Блескун заявил, что для приватизации необходимо завершить регистрацию имущества спиртовых заводов по ГП "Укрспирт", имущество передать на приватизацию в Фонд государственного имущества как "отдельное имущество" (пулом основных средств каждой целостной производственного участка), с возможностью не завершать реорганизацию предприятий. Это позволит передать объекты на приватизацию в кратчайшие сроки.

Напомним:

Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов "Укрспирта" составят около 2,5 миллиарда гривень.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40, 3 миллиона гривень, из них большую часть - 32 миллиона гривень - предприятие получило за последние два месяца года - ноябрь и декабрь.

С 1 января 2020 начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украине в 1 января 2024 и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

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