Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019-м году выросла на 86%

Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40, 3 миллиона гривень, из них большую часть - 32 миллиона гривень - предприятие получило за последние два месяца года - ноябрь и декабрь.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Конечно, для модернизации отрасли этого недостаточно. Чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, оснастить заводы новейшими технологиями и стать крупным экспортером спирта за границу, отрасли нужен частный капитал и мотивированный инвестор", - прокомментировал и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

Стоит добавить, что чистая прибыль ГП "Укрспирт" в 2019 году составил 40,3 млн грн против 21,6 млн грн в 2018-м.

Кроме этого, в прошлом году предприятие уплатило 463,1 млн грн налогов, а производство этилового спирта составило 6060,25 тыс декалитров.

Также заметно увеличилась уплата налогов. В декабре 2019 года: этот показатель составил 53,1 млн грн, тогда как в аналогичный период 2018-го года он составлял 30,4 млн грн.

Сообщается, что в финансовом плане ожидаемая прибыль ГП "Укрспирт" за 2019-й год составила - 24,3 миллиона гривен.

Напомним, с 1 января 2020 начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украине в 1 января 2024 и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

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