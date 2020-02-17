Приватизация всех заводов "Укрспирта" принесет 2,5 миллиарда — Кабмин
Ожидаемые поступления в государственный бюджет от приватизации всех спиртовых заводов "Укрспирта" составят около 2,5 миллиарда гривень.
Об этом говорится в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров за год.
"Правительством предприняты первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов, в частности отменено решение о реорганизации 35 спиртовых заводов, которые должны быть присоединены к ГП "Укрспирт", - сообщается в отчете.
Также сообщается, что сейчас проводится технический и финансовый аудит заводов, после которого предприятия передадут на приватизацию.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.
Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40, 3 миллиона гривень, из них большую часть - 32 миллиона гривень - предприятие получило за последние два месяца года - ноябрь и декабрь.
С 1 января 2020 начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.
Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украине в 1 января 2024 и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.
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