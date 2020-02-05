Зеленьский ожидает, что "Укрспирт" подготовят к приватизации через два месяца

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Об этом сообщает сайт президента.

Кроме того, по словам Зеленского, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

Напомним:

Чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40, 3 миллиона гривень, из них большую часть - 32 миллиона гривень - предприятие получило за последние два месяца года - ноябрь и декабрь.

С 1 января 2020 начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украине в 1 января 2024 и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

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