"Доступные кредиты 5-7-9%": В Минфине назвали регион-лидер по полученным кредитам

За первые две недели на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" поступило 4020 заявок на общую сумму 20,4 млрд гривен, в категории "полученные кредиты" лидирует Винницкая область.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на специальное бесплатное обучение предпринимательству зарегистрировались 775 украинцев.

"Больше всего заявок было зарегистрировано в Киевской области - на сумму 503,9 млнгрн. На втором месте - Винницкая область - на сумму 155 млн грн..

Замыкают тройку лидеров одесситы: там подали заявок на участие в программе на общую сумму 131,9 млн грн. Предприниматели Львовщины лишь немного уступили "лидерам", они прислали заявок на участие в программе на сумму 130,3 млн грн", - говорится в сообщении.

В категории "полученные кредиты" лидирует Винницкая область (38 млн грн). На втором месте с суммой 1,5 миллиона гривен - Житомирская и Львовская области. 1,3 млн грн получили по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели Волыни.

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Напомним:

В течение последних 2 недель государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 миллионов гривен.

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

5 банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки.