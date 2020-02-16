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Новости выходных: 12 миллиардов долларов от "заробитчан", страховая медицина и фонд для восстановления Донбасса

Воскресенье, 16 февраля 2020, 17:24

О фонде для Донбасса. Президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса создан фонд мирового уровня.

О жилищном фонде. Депутат Слуги народа и представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк заявила, что для замены старого жилья новым нужны сотни лет.

О страховой медицине. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий рассказал, что в 2023 году страховая медицина может начать работать.

О Brexit. Великобритания после выхода из ЕС потребует от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и знания английского.

О "заробитчанах".  В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти 12 млрд дол.

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Донбасс страхование Brexit

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