Для восстановления Донбасса создан специальный фонд — Зеленский

Источник: DW

Президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса создан фонд мирового уровня.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, фонд будет объединять в себе два "окна". Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров.

По словам президента, основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны.

"Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Призываю наших международных партнеров участвовать и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса", - резюмировал он.

Напомним:

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский заявлял, что готов инвестировать 100 млн долларов в строительство нового Донецкого аэропорта после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

Министр экономики Тимофей Милованов обнародовал статистику по потерям украинской экономики от агрессии РФ и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

По его словам потери украинской экономики от агрессии РФ составляют от 50 до 150 миллиардов долларов.