12 млрд долларов перевели "заробитчане" в Украину
В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти $ 12 млрд долл.
Об этом сообщают в Национальном банке.
Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.
Переводы в 2018 году оценивались в $ 11 млрд.
Переводы с Украины за границу в 2019 году составили почти $ 0,6 млрд в эквиваленте.
Из них через системы перевода средств поступило в Украину почти $ 2,3 млрд, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину.
А из Украины - почти $ 0,4 млрд, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.
В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом:
в Украину:
- из США - 18%;
- из Израиля - 14%;
- из Италии - 9%;
- из России - 7%;
- из Польши - 7%;
- из других 219 стран - 45%;
из Украины:
- в Россию - 31%;
- в Грузию - 11%;
- в Азербайджан - 6%;
- в Китай - 5%;
- в Узбекистан - 5%;
- в другие 195 страны - 42%
Напомним:
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