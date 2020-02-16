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12 млрд долларов перевели "заробитчане" в Украину

Воскресенье, 16 февраля 2020, 15:10
 
Источник: Экономическая правда

В 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти $ 12 млрд долл.

Об этом сообщают в Национальном банке.

Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.

Переводы в 2018 году оценивались в $ 11 млрд.

Переводы с Украины за границу в 2019 году составили почти $ 0,6 млрд в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило в Украину почти $ 2,3 млрд, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину.

А из Украины - почти $ 0,4 млрд, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом:

в Украину:

  •  из США - 18%;
  •  из Израиля - 14%;
  •  из Италии - 9%;
  •  из России - 7%;
  •  из Польши - 7%;
  •  из других 219 стран - 45%;

из Украины:

  •  в Россию - 31%;
  •  в Грузию - 11%;
  •  в Азербайджан - 6%;
  •  в Китай - 5%;
  •  в Узбекистан - 5%;
  •  в другие 195 страны - 42%

Напомним:

Ранее ЭП рассказывала про Портрет украинского "заробитчанина": образование, возраст, регионы.

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НБУ

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