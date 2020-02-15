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Заменить все старое жилье будет возможно через 200 лет

Суббота, 15 февраля 2020, 18:15
 
Источник: Доступ к правде

Депутатка Слуги народа и представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк заявила, что для замены старого жилья новым нужны сотни лет.

Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

Депутатка заявила, что средний срок жизни здания - 50-70 лет. А индекс замещения старого жилья новым в Украине составляет 0,5% в год, что является самый низкий показателем в Европе. 

Таким образом для полного обновления жилого фонда, Украине понадобится около 200 лет.

Напомним:


Госфонд содействия молодежному жилищному строительству в 2020 году планирует создать электронный кабинет клиента, а за 3-5 лет - обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.

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