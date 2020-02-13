Новости 13 февраля: МВФ, цена газа, Коломойский

О МВФ. Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

О цене газа. Цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за 1 тысячу кубометров начиная с 3-го квартала 2019-го года, что является минимумом для последних 10-ти лет.

О Коломойском. Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - среди конечных бенефициарных владельцев ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М", зарегистрированных 29 января 2020 года, основной вид деятельности фирм - производство оружия и боеприпасов.

О банках. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным составляет 60 миллиардов гривень, это почти втрое больше, чем в 2018-м году. Больше всего заработал ПриватБанк - 32 миллиарда гривен.

О добыче газа. Правительство будет работать над увеличением добычи газа — для этого уже упростили разрешительные процедуры, внедрили е-аукционы и разработали законодательные изменения.

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Почему Samsung блокирует телевизоры украинцев и что делать в таких случаях

В начале февраля 2020 года компания Samsung частично заблокировала работу телевизоров собственного производства, которые приобрели украинцы. ЭП узнала, почему Samsung пошла на такой шаг, что делать потребителям и могут ли их защитить госорганы.