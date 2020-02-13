Гончарук рассказал, как Украина будет наращивать добычу газа без "смотрящих"
Правительство будет работать над увеличением добычи газа — для этого уже упростили разрешительные процедуры, внедрили е-аукционы и разработали законодательные изменения.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
"Украина будет эффективнее распоряжаться недрами. Без "смотрящих" и групп влияния.
...К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.
В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги", - пишет глава правительства.
Гончарук также пишет, что увеличение собственной добычи снизит цену в платежках, и подчеркивает, что государство продает не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами.
Напомним:
В 2019-м году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%.
5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%, госкомпания проводит разведку новых участков.
Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа.
Экономическая правда
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